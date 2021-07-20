Son 24 saatte korona virüsten 46 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 46 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 780 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 46 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 780 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 20 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 8 bin 780 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 oldu. Bir günde toplam 198 bin 537 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 561 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,89 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34,06 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 63 milyon 831 bin 123'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırıklareli Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 34,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.

"BAYRAM SALGIN HASTALIK İÇİN FIRSATA DÖNÜŞMEMELİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir " dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı