Son 24 saatte korona virüsten 46 can kaybı
Türkiye'de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti.
31.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:55
Türkiye'de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 214'e çıktı. Toplam vaka sayısı 13 bin 581'e ulaştı
(İHA)
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Kaynak: İHA