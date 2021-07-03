Son 24 saatte korona virüsten 45 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 45 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 45 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 45 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 537 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 45 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 537 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 45 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 874'a yükseldi. Toplamda 61 milyon 455 bin 218 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 924 testten, 4 bin 537 yeni vaka sayısı, 478 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 440 bin 368 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 913 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 310 bin 769'ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 702 olduğu açıklandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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