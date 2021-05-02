Son 24 saatte korona virüsten 340 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 340 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 340 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 340 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 25 bin 980 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 340 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 25 bin 980 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 340 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 40 bin 844'e yükseldi. Toplamda 47 milyon 744 bin 338 test yapıldı. Bugün yapılan 240 bin 145 testten, 25 bin 980 yeni vaka sayısı, 2 bin 587 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 875 bin 388, bugün iyileşen 75 bin 182 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 480 bin 381'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,4, ağır hasta sayısının ise 3 bin 532 olduğu açıklandı.

(Engin Yağcı - Mevlüt İşli/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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