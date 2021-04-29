Son 24 saatte korona virüsten 339 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 339 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 339 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 339 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 37 bin 674 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 339 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 37 bin 674 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 339 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 39 bin 737'e yükseldi. Toplamda 46 milyon 996 bin 712 test yapıldı. Bugün yapılan 278 bin 108 testten, 37 bin 674 yeni vaka sayısı, 2 bin 715 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 788 bin 700 olduğu, bugün iyileşen 43 bin 253 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 255 bin 714'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,4, ağır hasta sayısının ise 3 bin 581 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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