Son 24 saatte korona virüsten 339 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 339 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 339 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 339 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 40 bin 596 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 339 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 40 bin 596 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 339 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 11'e yükseldi. Toplamda 45 milyon 623 bin 978 test yapıldı. Bugün yapılan 281 bin 183 testten, 40 bin 596 yeni vaka sayısı, 2 bin 905 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 591 bin 416, bugün iyileşen 52 bin 297 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 22 bin 408 yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 511 olduğu açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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