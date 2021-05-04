Son 24 saatte korona virüsten 336 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 336 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 336 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 336 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 997 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 336 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 997 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 336 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 41 bin 527'e yükseldi. Toplamda 48 milyon 229 bin 733 test yapıldı. Bugün yapılan 241 bin 997 testten, 28 bin 997 yeni vaka sayısı, 2 bin 483 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 929 bin 118 olduğu, bugün iyileşen 38 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 554 bin 37'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 452 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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