Son 24 saatte korona virüsten 283 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 283 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 283 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 283 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 496 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 283 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 496 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 2 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 496 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 283 oldu. Bir günde toplam 305 bin 47 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 4 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 78,71 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 60,65 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 95 milyon 565 bin 306'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, SON SIRADA ŞANLIURFA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı ise sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka tabloları ve aşı: %78'imiz tek, %60'ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların % 81'i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90'ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10'a yakını tam aşılı" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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