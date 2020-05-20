"Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti"
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"Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 222 olduğunu açıkladı.

20.05.2020 19:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:26

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 222 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız, 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 4 bin 222 oldu. Bugün toplam 20 bin 838 test yapılırken, 972 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 152 bin 587 oldu. Bugünkü bin 92 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 113 bin 987'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 445, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 877 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız, 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

'Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti'

Kaynak: İHA

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