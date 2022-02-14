Son 24 saatte korona virüsten 266 kişi hayatını kaybetti

OSMANİYE (İHA) - Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 266 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 76 bin 632 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 14 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 76 bin 632 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 266 oldu. Bir günde toplam 438 bin 553 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 74 bin 936 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,81 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,76 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 173 bin 367'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel