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Son 24 saatte korona virüsten 262 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son 24 saatte korona virüsten 262 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 262 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 118 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 262 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 118 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 16 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 118 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 262 oldu. Bir günde toplam 343 bin 142 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 249 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama 52 milyon 315 bin 108 ile ortalama yüzde 84,28 oldu. 2. doz 41 milyon 435 bin 326 ile ortalaması yüzde 66,76 olurken, 3. doz aşı uygulanan kişi sayısı 9 milyon 696 bin 724 oldu. 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 104 milyon 020 bin 938'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kilis, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Amasya, Aydın, Çanakkale, Antalya ve Eskişehir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA GÜMÜŞHANE'DE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 65,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 28 bin 118 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 118 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

 Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız

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