Son 24 saatte korona virüsten 257 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 257 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 257 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 257 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 616 da yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 257 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 616 da yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 26 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 616 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 257 oldu. Bir günde toplam 297 bin 68 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 205 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 76,12 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 58,23 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 91 milyon 747 bin 545'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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