Son 24 saatte korona virüsten 254 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 254 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 205 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 254 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 19 bin 878'e yükseldi. Toplamda 23 milyon 777 bin 926 test yapıldı. Bugün yapılan 172 bin 113 testten, 14 bin 205 yeni vaka sayısı, 2 bin 806 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 147 bin 578 olduğu, bugün iyileşen 21 bin 196 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 15 bin 230'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1, ağır hasta sayısının ise 4 bin 309 olduğu açıklandı.

"TEMASLI SAYISI VE TEST TALEBİ DE AZALIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı