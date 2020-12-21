Son 24 saatte korona virüsten 254 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 254 kişi hayatını kaybetti

21.12.2020 23:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:41
Son 24 saatte korona virüsten 254 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 254 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 103 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 254 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 103 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 254 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 351'e yükseldi. Toplamda 22 milyon 635 bin 637 test yapıldı. Bugün yapılan 196 bin 110 testten 19 bin 103 yeni vaka sayısı, 3 bin 412 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 43 bin 704 olduğu, bugün iyileşen 34 bin 419 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 834 bin 705'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1, ağır hasta sayısının ise 5 bin 192 olduğu açıklandı.

"KURALLARA BİRLİKTE UYMANIN NETİCESİNİ ALMAYA BAŞLADIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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