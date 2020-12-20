Son 24 saatte korona virüsten 246 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 246 kişi hayatını kaybetti

20.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:42
Son 24 saatte korona virüsten 246 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 246 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 316 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 246 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 316 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 246 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 97'e yükseldi. Bugün toplam 158 bin 892 test yapılırken, 20 bin 316 yeni vaka sayısı, 3 bin 546 kişi de yeni hasta sayısı oldu. Toplam vaka sayısının 2 milyon 24 bin 601 olduğu, bugün iyileşen 21 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 347 olduğu açıklandı.

"DAHA BELİRGİN NETİCELER ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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