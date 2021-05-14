Son 24 saatte korona virüsten 242 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 242 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 242 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 242 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, yeni vaka sayısının 11 bin 394 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 242 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, yeni vaka sayısının 11 bin 394 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 242 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 301'a yükseldi. Toplamda 50 milyon 463 bin 16 test yapıldı. Bugün yapılan 203 bin 73 testten, 11 bin 394 yeni vaka sayısı, 1 bin 102 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 95 bin 390 olduğu, bugün iyileşen 37 bin 261 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 894 bin 24'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 670 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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