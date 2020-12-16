Son 24 saatte korona virüsten 240 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 240 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 718 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 240 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17 bin 121'e yükseldi. Toplamda 21 milyon 695 bin 592 test yapıldı. Bugün yapılan 205 bin 397 testten, 29 bin 718 yeni vaka sayısı, 4 bin 893 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 1 milyon 928 bin 165 olduğu, bugün iyileşen 29 bin 922 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 691 bin 113'de yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 5 bin 960 olduğu açıklandı.

"AKTİF HASTA SAYIMIZ UZUN BİR ARADAN SONRA DÜŞMÜŞ OLDU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı