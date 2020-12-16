Son 24 saatte korona virüsten 240 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son 24 saatte korona virüsten 240 kişi hayatını kaybetti

16.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:51
Son 24 saatte korona virüsten 240 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 240 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 718 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 240 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 718 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 240 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17 bin 121'e yükseldi. Toplamda 21 milyon 695 bin 592 test yapıldı. Bugün yapılan 205 bin 397 testten, 29 bin 718 yeni vaka sayısı, 4 bin 893 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 1 milyon 928 bin 165 olduğu, bugün iyileşen 29 bin 922 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 691 bin 113'de yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 5 bin 960 olduğu açıklandı.

"AKTİF HASTA SAYIMIZ UZUN BİR ARADAN SONRA DÜŞMÜŞ OLDU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 484 kişi öldü
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 484 kişi öldü
- Almanya'da Son 24 Saatte 952 Kişi Hayatını Kaybetti
- Almanya'da Son 24 Saatte 952 Kişi Hayatını Kaybetti
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 306 ölüm
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 306 ölüm

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akbağ
Spor Samet Aybaba Burak Yılmaz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son 24 saatte korona virüsten 240 kişi hayatını kaybetti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 19:51:21. #1.15#
title