Son 24 saatte korona virüsten 236 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 236 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 236 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 236 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 472 yeni vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 236 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 472 yeni vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 236 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 537'e yükseldi. Toplamda 50 milyon 667 bin 653 test yapıldı. Bugün yapılan 204 bin 637 testten, 11 bin 472 yeni vaka sayısı, 1 bin 084 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 106 bin 862 olduğu, bugün iyileşen 38 bin 814 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 932 bin 838'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 563 olduğu açıklandı.

(Mehmet Kalay/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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