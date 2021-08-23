Son 24 saatte korona virüsten 232 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 232 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 857 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 232 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 857 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 23 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 857 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232 oldu. Bir günde toplam 282 bin 528 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 833 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 74,62 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 57,05 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 89 milyon 651 bin 157'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişatı durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yeterli olmak yeterli" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı