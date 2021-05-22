Son 24 saatte korona virüsten 231 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 231 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 231 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 231 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 697 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 231 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 697 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 231 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 71'e yükseldi. Toplamda 52 milyon 167 bin 387 test yapıldı. Bugün yapılan 216 bin 658 testten, 8 bin 697 yeni vaka sayısı, 835 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 178 bin 648, bugün iyileşen 14 bin 472 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 13 bin 111'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 876 olduğu açıklandı.

(Mevlüt İşli/ İHA) -

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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