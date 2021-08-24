Son 24 saatte korona virüsten 230 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 230 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 230 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre 293 bin 37 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatlik verilere göre 293 bin 37 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 75.16, ikinci doz ortalaması yüzde 57.47, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 90 milyon 405 bin 737 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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