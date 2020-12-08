Son 24 saatte korona virüsten 211 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 211 kişi hayatını kaybetti

08.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:41
Son 24 saatte korona virüsten 211 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 211 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 33 bin 198 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 211 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 33 bin 198 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 211 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 314'e yükseldi. Bugün toplam 201 bin 219 test yapılırken, 33 bin 198 yeni vaka tespit edilirken, 6 bin 593 yeni hasta tanısı konuldu. Toplam vaka sayısının 552 bin 304 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 245 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 441 bin 515'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 882 olduğu açıklandı.

"GÜNLÜK TEST SAYISINDA 200 BİNE ULAŞTIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200 bine toplamda ise 20 milyona ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6 bine yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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