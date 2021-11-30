Son 24 saatte korona virüsten 207 kişi hayatını kaybetti

ORDU (İHA) - Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 207 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 25 bin 216 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 30 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 22 bin 216 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 207 oldu. Bir günde toplam 359 bin 420 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 498 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,29 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,64 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 390 bin 651'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5 milyon 166 bin 607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12 milyon 180 bin 234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun yüzde 20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet