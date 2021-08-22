Son 24 saatte korona virüsten 206 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 206 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 206 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 206 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 622 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 206 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 622 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 22 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 18 bin 622 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 206 oldu. Bir günde toplam 265 bin 196 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 13 bin 263 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 74,01 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 56,55 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 88 milyon 760 bin 525'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 51,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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