Son 24 saatte korona virüsten 203 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 203 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 474 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 6 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 474 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu. Bir günde toplam 358 bin 326 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 584 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,19 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,59 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 311 bin 720 'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya Muğla, Kırklareli Osmaniye, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, yüzde 79'un kararıysa hepimize örnek olmalı" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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