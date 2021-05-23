Son 24 saatte korona virüsten 197 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 197 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 197 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 197 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 839 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 197 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 839 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 197 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 168'e yükseldi. Toplamda 52 milyon 377 bin 678 test yapıldı. Bugün yapılan 210 bin 291 testten, 7 bin 839 yeni vaka sayısı, 710 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 186 bin 487, bugün iyileşen 11 bin 202 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 24 bin 313'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 843 olduğu açıklandı.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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