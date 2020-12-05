Son 24 saatte korona virüsten 196 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 196 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 31 bin 896 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 196 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 14 bin 705'e yükseldi. Bugün toplam 178 bin 903 test yapılırken, 31 bin 896 yeni vaka sayısı, 6 bin 128 kişi de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 533 bin 198 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 100 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 427 bin 242'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 800 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim." ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı