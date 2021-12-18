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Son 24 saatte korona virüsten 191 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 191 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 191 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 17 bin 644 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 191 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 17 bin 644 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 18 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 17 bin 644 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 oldu. Bir günde toplam 342 bin 183 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 568 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,39 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,27 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 123 milyon 625 bin 349 'a yükseldi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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