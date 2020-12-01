Son 24 saatte korona virüsten 190 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 190 kişi hayatını kaybetti

01.12.2020 19:12 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:17
Son 24 saatte korona virüsten 190 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 190 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 30 bin 110 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 190 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 30 bin 110 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 190 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 936'e yükseldi. Bugün toplam 180 bin 312 test yapılırken, 30 bin 110 yeni vaka sayısı, 6 bin 101 kişi de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 506 bin 966 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 593 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 409 bin 320'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 303 olduğu açıklandı.

"İSTER ZORUNLU OLSUN İSTERSE GÖNÜLLÜ TEDBİRLERİN HAYAT KURTARDIĞINI UNUTMAYALIM"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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