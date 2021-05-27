Son 24 saatte korona virüsten 183 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son 24 saatte korona virüsten 183 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 183 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 183 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 426 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 183 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 426 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 183 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 970'e yükseldi. Toplamda 53 milyon 258 bin 116 test yapıldı. Bugün yapılan 219 bin 465 testten, 8 bin 426 yeni vaka sayısı, 673 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 220 bin 549 olduğu, bugün iyileşen 13 bin 102 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 70 bin 815'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 504 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 8 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 183 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 8 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 183 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: CoronaVac için üçüncü doz çalışmaları yapmak istiyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: CoronaVac için üçüncü doz çalışmaları yapmak istiyoruz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal Şenol Güneş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son 24 saatte korona virüsten 183 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 20:20:22. #1.11#

title