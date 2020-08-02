Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 728'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 728'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 728'e yükseldi. Bugün toplam 40 bin 247 test yapılırken, 987 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 232 bin 856 oldu. Bugün 978 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 216 bin 494 'e yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 8,5, toplam ağır hasta sayısının ise 582 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban bayramı ve tatilde tedbir eksikliği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA