Son 24 saatte korona virüsten 171 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 171 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 16 bin 910 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 16 bin 910 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 171 oldu. Bir günde toplam 349 bin 193 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 858 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,43 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 124 milyon 058 bin 691'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19'un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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