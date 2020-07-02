Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 150'e yükseldiğini açıkladı.

02.07.2020 20:12 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:45

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 150'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 167'e yükseldi. Bugün toplam 49 bin 714 test yapılırken, bin 186 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 202 bin 284 oldu. Bugünkü bin 543 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 176 bin 965'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 372, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 67 olduğu açıklandı.

"EN ÇOK VAKA OLAN 5 İL: İSTANBUL, ANKARA, GAZİANTEP, KONYA, BURSA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı" dedi.

(İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Manşet

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