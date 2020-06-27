"Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti"
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"Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 82 olduğunu açıkladı.

27.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:26

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 82 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 82ya yükseldi. Bugün toplam 45 bin 213 test yapılırken, bin 372 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 195 bin 883 oldu. Bugünkü bin 984 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 169 bin 182'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 366, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 984 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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