Son 24 saatte korona virüsten 168 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 168 kişi hayatını kaybetti

25.11.2020 20:42 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:46
Son 24 saatte korona virüsten 168 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 168 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 840'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 168 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 840'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 168 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 12 bin 840'e yükseldi. Bugün toplam 164 bin 547 test yapılırken, 6 bin 814 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 467 bin 730 oldu. Bugün iyileşen 3 bin 911 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 385 bin 480'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 641 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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