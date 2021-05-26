Son 24 saatte korona virüsten 166 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 166 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 738 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 166 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 738 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 166 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 787'a yükseldi. Toplamda 53 milyon 38 bin 651 test yapıldı. Bugün yapılan 221 bin 214 testten, 8 bin 738 yeni vaka sayısı, 681 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 212 bin 123 olduğu, bugün iyileşen 12 bin 205 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 57 bin 713'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 561 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı