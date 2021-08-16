Son 24 saatte korona virüsten 165 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 165 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 163 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 165 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 163 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 16 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 165 oldu. Bir günde toplam 287 bin 947 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 642 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 71,46 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 53,72 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 84 milyon 547 bin 410'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 92,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının kontrolünü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve bir süre daha uymalıyız. kontrol elde tutma imkanımız var" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı