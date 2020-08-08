Son 24 saatte korona virüsten 16 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 16 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 16 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 829'e yükseldiğini ve bugün bin 172 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

08.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 08.08.2020 22:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 16 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 829'e yükseldiğini ve bugün bin 172 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 16 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 829'e yükseldi. Bugün toplam 63 bin 842 test yapılırken, bin 172 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 239 bin 622 oldu. Bugün iyileşen bin 82 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 222 bin 656'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 8,1, toplam ağır hasta sayısının ise 587 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu, "Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı" notuyla paylaştı.

(İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 16 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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