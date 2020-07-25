"Son 24 saatte korona virüsten 16 can kaybı, 921 yeni vaka"
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"Son 24 saatte korona virüsten 16 can kaybı, 921 yeni vaka"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 921 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 103 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

25.07.2020 20:22 | Son Güncelleme: 25.07.2020 21:47

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 921 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 103 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 25 Temmuz verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 16 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 596 oldu. Bugün toplam 43 bin 312 test yapılırken, 921 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 225 bin 173 oldu. Bugünkü bin 103 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 208 bin 477'ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 386, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 252 olduğu açıklandı.

"PNÖMONİLİ HASTA SAYISI ORANI EN ÇOK AZALAN İLLERİMİZ: ARTVİN, MUŞ, DENİZLİ, DÜZCE, ERZURUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 1 haftada Pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli" ifadelerini kullandı.

( Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

'Son 24 saatte korona virüsten 16 can kaybı, 921 yeni vaka'

Kaynak: İHA

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