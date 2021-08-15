Son 24 saatte korona virüsten 154 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son 24 saatte korona virüsten 154 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 154 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 154 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 847 da yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 154 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 847 da yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 15 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 847 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 154 oldu. Son 1 günde toplam 281 bin 184 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 426 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 70,92 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 53,03 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 91,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47.00 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 18 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son 24 saatte korona virüsten 154 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 20:23:07. #1.14#

title