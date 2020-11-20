Son 24 saatte korona virüsten 141 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 korona virüs testi yapılırken 5 bin 103 yeni hasta tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 korona virüs testi yapılırken 5 bin 103 yeni hasta tespit edildi. Bugün 141 kişi koronadan vefat ederken 3 bin 19 hasta iyileşti. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 141 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 84'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 141 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 12 bin 84'e yükseldi. Bugün toplam 156 bin 642 test yapılırken, 5 bin 103 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 435 bin 273 oldu. Bugün iyileşen 3 bin 19 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 367 bin 592'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 990 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin" ifadelerine yer verdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı