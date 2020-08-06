Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 798'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 798'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 14 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 798'e yükseldi. Bugün toplam 54 bin 494 test yapılırken, bin 153 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 237 bin 265 oldu. Bugün iyileşen bin 40 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 220 bin 546'ya yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 8,3, toplam ağır hasta sayısının ise 580 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir" notuyla paylaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA