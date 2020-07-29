Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 659'e yükseldiğini açıkladı.

29.07.2020 20:27 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:07

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 659'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 659'e yükseldi. Bugün toplam 45 bin 712 test yapılırken, 942 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 228 bin 924 oldu. Bugün 996 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 212 bin 557'e yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 9.4, toplam ağır hasta sayısı ise 542 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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