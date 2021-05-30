Son 24 saatte korona virüsten 134 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 134 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 134 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 134 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 933 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 134 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 933 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 134 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 405'e yükseldi. Toplamda 53 milyon 919 bin 848 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 957 testten 6 bin 933 yeni vaka sayısı, 582 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 242 bin 911, bugün iyileşen 10 bin 763 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 390 olduğu açıklandı.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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