Son 24 saatte korona virüsten 128 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 128 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 128 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 128 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 356 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 128 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 356 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 11 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 356 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 128 oldu. Bir günde toplam 278 bin 263 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 363 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 69,19 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 50,24 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 80 milyon 311 bin 362'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 90,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre, yüzde 44,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane Batman, Bingöl, Siirt ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir evvel aşınızı olun" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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