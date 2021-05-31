Son 24 saatte korona virüsten 122 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 122 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 122 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 122 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 493 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 122 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 493 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 122 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 527'ye yükseldi. Toplamda 54 milyon 139 bin 309 test yapıldı. Bugün yapılan 219 bin 461 testten, 6 bin 493 yeni vaka sayısı, 596 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 249 bin 404 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 582 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 114 bin 624'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 339 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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