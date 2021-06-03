Son 24 saatte korona virüsten 114 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son 24 saatte korona virüsten 114 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 114 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 114 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 602 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 114 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 602 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 114 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 882'a yükseldi. Toplamda 54 milyon 809 bin 788 test yapıldı. Bugün yapılan 222 bin 847 testten, 6 bin 602 yeni vaka sayısı, 563 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 270 bin 299 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 540 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 139 bin 993'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 219 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 6 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Okay Yokuşlu Roland Garros Merih Demiral Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son 24 saatte korona virüsten 114 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 19:59:59. #1.14#

title