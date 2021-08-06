Son 24 saatte korona virüsten 101 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 101 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 101 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 101 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 957'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 101 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 957'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 6 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 957 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 101 oldu. Son 1 günde toplam 243 bin 280 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 6 bin 941 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 67,02 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 45,91 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 75 milyon 554 bin 132'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 41,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun" dedi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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