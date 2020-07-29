Son 24 saatte İspanya'da 1153, Portekiz'de 203 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son 24 saatte İspanya'da 1153, Portekiz'de 203 Kovid-19 vakası tespit edildi

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 1153 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Son 24 saatte İspanya'da 1153, Portekiz'de 203 Kovid-19 vakası tespit edildi
29.07.2020 20:05 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:57

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 1153 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülke genelinde alınan ek önlemlere rağmen yeni vaka sayılarındaki artışın devam ettiği gözlendi.

Uzun bir aradan sonra yeni vaka artışının 1000'in üzerine çıktığı İspanya'da, bugün açıklanan 1153 vakanın "1 Mayıs'tan bu yana en yüksek artış" olması dikkati çekti.

Son bir haftadır olduğu gibi ülkenin kuzeydoğusundaki Aragon 424 yeni vaka ile en fazla vaka görülen özerk bölge olurken, onu 211 vaka ile Katalonya ve 199 vaka ile Madrid izledi.

Toplam vaka sayısının 282 bin 641'e ulaştığı İspanya'da, Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise son 7 günde 9 artışla 28 bin 441 olarak güncellendi.

Vakaların arttığı yerlerde, vatandaşlara "mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları" tavsiye edildi.

Aile ve arkadaşlar arasında 10 kişiden fazla toplanmama, eğlence merkezlerinin kapatılması ve sosyal mesafe şartı aranmaksızın kamusal alanda maske takma şartı gibi ek önlemler de getiriliyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 1725'e çıktığını duyurdu.

Verilen bilgilerde, son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısının 203 olduğu ve salgından en fazla etkilenen bölgenin başkent Lizbon olmaya devam ettiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'da toplam vaka sayısı 50 bin 613'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 249 artışla 35 bin 875 olarak açıklandı.

Kaynak: AA

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