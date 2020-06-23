Son 24 saatte Filipinler'de 1150, Japonya'da 57, Malezya'da 3 yeni Kovid-19 vakası görüldü
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Son 24 saatte Filipinler'de 1150, Japonya'da 57, Malezya'da 3 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Filipinler'de 1150, Japonya'da 57, Malezya'da 3 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte Filipinler'de 1150, Japonya'da 57, Malezya'da 3 yeni Kovid-19 vakası görüldü
23.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:27

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Filipinler'de 1150, Japonya'da 57, Malezya'da 3 yeni vaka tespit edildi.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Filipinler'de salgının görüldüğü tarihten bu yana en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 1150 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 31 bin 825'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 artarak 1186'ya yükseldi.

Japonya'da vaka sayısı 18 bin 746'ya yükseldi

Japonya'da Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 57 artışla 18 bin 746'ya, ölü sayısı 2 artarak 978'e yükseldi.

Ülkede son bir gündeki yeni vakaların 31'inin kayıtlara geçtiği başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 5 bin 840'a ulaştı.

Son güncel vaka sayıları Osaka'da 1809, Kanagawa'da 1432, Hokkaido'da 1200, Saitama'da 1051'e, Çiba'da 926, Fukuoka'da 841 olarak gerçekleşti.

Malezya'da vaka sayısı 8 bin 590'a yükseldi

Malezya'da son iki haftanın en düşük Kovid-19 vaka artışı görüldü.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vakalarının 3 artışla 8 bin 590'a, iyileşen vakaların da 9 artarak 8 bin 186'ya çıktığı bildirildi.

Toplam 121 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, son 9 gündür hayatını kaybeden olmadı.

Malezya, Kovid-19 tedbirlerinin kademeli kaldırılacağı normalleşme sürecine 10 Haziran'da başlamıştı.

Hükümetten dün yapılan açıklamada, sinema ve tiyatro salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açılacağı bildirilmişti.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Rohingyaların sayısı 5'e yükseldi

Mültecilere Yardım ve Geri Dönüş Komisyonu Üyesi Dr Abu Toha MR Bhuiyan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı kampta bir kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bhuiyan, böylelikle Cox's Bazar'daki kamplarda kalan Rohingyalardan Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısının 5'e yükseldiğini ifade etti. 474 Rohingya'ya Kovid-19 testi yapıldığını, bunlardan 46'sının sonucunun pozitif çıktığını söyleyen Bhuiyan, virüse yakalanan 32 Rohingya'nın da iyileştiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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